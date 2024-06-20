



Сегодня на Евро-2024: "матч смерти" в "группе смерти"

Сегодня на Евро-2024 традиционно пройдут три поединка. В центре внимания, конечно же, противостояние титанов мирового футбола – Италии и Испании.

После первого тура, в котором итальянцы минимально победили Албанию, а испанцы разгромили Хорватию, их шансы на победу в группе остались примерно на том уровне. А вот вчерашняя ничья хорватов с албанцами, вывела их противостояние на новый совершенно новый уровень накала.



Однако этот матч, организаторы как-бы предполагая такую ситуацию, вынесли "на закуску". Он значится последним в программе игрового дня.



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Впрочем, и до этого болельщикам скучать не придется. Сначала в борьбу во втором туре вступят команды группы С, где вообще ничего не ясно.

В первом туре англичане с трудом одолели сербов 1:0, а датчане и словенцы расписали ничью 1:1.



Ситуация в группе явно не определенная и предполагает массу различных вариантов развития событий.



В 16:00 в Мюнхене начнется поединок Словении и Сербии. А в 19:00 во Франкфурте сыграют Дания и Англия.



Букмекеры ставят на Англию и Сербию. Но уже не раз по ходу турнира они ошибались.



Согласно их коэффициентам:



Победа Словении - 4.21

Ничья - 3.41

Победа Сербии - 1.93



Победа Дании - 5.19

Ничья - 3.7

Победа Англии - 1.76



Вот, буквально вчера их прогнозы разбили албанцы, которые при предматчевом раскладе: "Коэффициент на победу Хорватии – 1.50 против 7.30 у Албании. Ничья котируется как 4.40", сумели открыть счет и все же вырвать ничью у сборной Хорватии.



И вот тут как раз про "матч смерти" в "группе смерти".



Речь идет о поединке, который стартует в 22:00 Гельзенкирхене. Встречаются Испания и Италия. За много лет они провели очень много очных поединков на разных стадиях разных турниров. Конечно же, прежде всего вспоминаются фееричная победа в финале Евро-2012 испанцев со счетом 4:0, и драматический поединок последнего Евро, где будущие чемпионы одолели испанцев в серии послематчевых пенальти в полуфинале.



И вот тут букмекеры более осторожны:



Победа Испании - 2.18

Ничья - 3.23

Победа Италии - 3.83



Конечно, Испания – фаворит, и благодаря уверенному разгрому хорватов, имеет лучший коэффициент. Но пока что эта разница, одна из самых минимальных на нынешнем Евро.



Точно можно утверждать, что интересный футбол нам гарантирован!

