



Рабочий умер в Италии после того, как ему оторвало руку

Индийский сельскохозяйственный рабочий в Италии умер после того, как его бросили на обочине дороги в результате несчастного случая, в котором ему оторвало руку и раздробило ноги.



Сатнам Сингх был ранен тяжелой техникой во время работы на овощном поле в Лацио, недалеко от Рима.



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По данным итальянских СМИ, работодатель г-на Сингха, Антонелло Ловато, погрузил его и его жену в фургон и оставил их на обочине дороги недалеко от их дома.



Отрезанная рука была помещена в коробку с фруктами.



Медицинская помощь подоспела к мистеру Сингху только через полтора часа. Его доставили по воздуху в больницу в Риме, но он скончался.



Мистер Ловато находится под следствием по обвинению в преступной халатности и непредумышленном убийстве.

