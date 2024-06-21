Новости » Происшествия
Рабочий умер в Италии после того, как ему оторвало руку
21.06.2024 05:30 MIGnews.com

Рабочий умер в Италии после того, как ему оторвало руку

Индийский сельскохозяйственный рабочий в Италии умер после того, как его бросили на обочине дороги в результате несчастного случая, в котором ему оторвало руку и раздробило ноги.

Сатнам Сингх был ранен тяжелой техникой во время работы на овощном поле в Лацио, недалеко от Рима.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным итальянских СМИ, работодатель г-на Сингха, Антонелло Ловато, погрузил его и его жену в фургон и оставил их на обочине дороги недалеко от их дома.

Отрезанная рука была помещена в коробку с фруктами.

Медицинская помощь подоспела к мистеру Сингху только через полтора часа. Его доставили по воздуху в больницу в Риме, но он скончался.

Мистер Ловато находится под следствием по обвинению в преступной халатности и непредумышленном убийстве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы