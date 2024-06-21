Рабочий умер в Италии после того, как ему оторвало руку
Индийский сельскохозяйственный рабочий в Италии умер после того, как его бросили на обочине дороги в результате несчастного случая, в котором ему оторвало руку и раздробило ноги.
Сатнам Сингх был ранен тяжелой техникой во время работы на овощном поле в Лацио, недалеко от Рима.
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По данным итальянских СМИ, работодатель г-на Сингха, Антонелло Ловато, погрузил его и его жену в фургон и оставил их на обочине дороги недалеко от их дома.
Отрезанная рука была помещена в коробку с фруктами.
Медицинская помощь подоспела к мистеру Сингху только через полтора часа. Его доставили по воздуху в больницу в Риме, но он скончался.
Мистер Ловато находится под следствием по обвинению в преступной халатности и непредумышленном убийстве.