



Египет и США обсудили “последствия” войны между Израилем и Хизбаллой

Ливанская газета “Аль-Ахбар”, связанная с Хизбаллой, сообщила информацию, которая стала известна от высокопоставленного чиновника в Египте, что чиновники Министерства иностранных дел и разведки в Каире провели переговоры с США. На встрече разбирались с “разрушительными последствиями” для различных стороны конфликта в случае войны между Израилем и Хезболлой.



Источники подчеркнули, что "к угрозам Насраллы необходимо относиться серьезно и нельзя недооценивать военные операции, которые может провести его организация".



Сообщалось также, что глава египетской разведки Аббас Камель в ближайшие дни будет играть “большую роль” в ливанском вопросе, что может привести к скорому визиту делегации египетской разведки в Бейрут.

