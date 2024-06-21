



Звезда сериала "Зачарованные" судится с бывшим

Больная раком звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти подала в суд на бывшего возлюбленного Курта Исвариенко.



По данным Ace Showbiz, актриса требует от фотографа ежемесячных выплат в размере 15 343 долларов.



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Доэрти требует, чтобы он покрыл ее финансовое содержание с 1 июня, а также оплатил судебные издержки. По словам знаменитости, она потеряла все источники дохода из-за рака молочной железы. Деньги за сериал "Зачарованные", где она сыграла Прю Холливелл, она прекратит получать в этом месяце.



Актриса обвинила бывшего в том, что тот тот намеренно затягивает развод в надежде на то, что Шеннен не переживет этот процесс.