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Зеленский: В следующем году война в Украине закончится
08.12.2022 07:37 Раиса Вовк

Зеленский: В следующем году война в Украине закончится

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, - это №1", - добавил президент.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.

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