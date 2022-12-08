



Зеленский: В следующем году война в Украине закончится

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.



Издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.



"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.



Он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".



"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, - это №1", - добавил президент.



В свою очередь российский президент Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.