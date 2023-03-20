



Зеленский: Спецтрибунал нужен для наказания тех, кто начал саму войну

Президент Владимир Зеленский обсудил инициативу создания спецтрибунала относительно агрессии России против Украины с канцлером Австрии Карлом Негаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.



"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала относительно агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе.



Круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной.



Недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за само первоначальное преступление, породившее все остальные преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание".



Также Зеленский добавил, что 20 марта этот вопрос, а также работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне на конференции министров юстиции Европы.



Президент Украины призвал ее участников "поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан".