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Зеленский отправился с визитом в Великобританию
08.02.2023 10:34 Раиса Вовк

Зеленский отправился с визитом в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Великобританию Об этом сообщает телеканал Sky News

Во время визита украинский лидер встретится премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Также Зеленский посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.

Отметим, что официальных комментариев лично от президента Владимира Зеленского по поводу визита в Британию, или от его Офиса, и вообще представителей украинской власти не было. 

 

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