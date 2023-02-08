



Зеленский отправился с визитом в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Великобританию Об этом сообщает телеканал Sky News.



Во время визита украинский лидер встретится премьер-министром Британии Риши Сунаком.



Также Зеленский посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.



Отметим, что официальных комментариев лично от президента Владимира Зеленского по поводу визита в Британию, или от его Офиса, и вообще представителей украинской власти не было.



