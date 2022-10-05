



Зеленский: Мир продемонстрировал веру в будущее Украины. Обращение 5 октября

Вечернее обращение президента Владимира Зеленского по итогам 224 дня полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.



Глава государства сообщил, что "только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка".



По словам Владимира Зеленского, "сегодня есть и несколько событий, которые очень веско подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности".



"Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций, которая объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года", – сообщил глава государства.



Владимир Зеленский поблагодарил "всех, кто воюет и работает ради нашей победы!" "Спасибо всем, кто помогает Украине и оказывает давление на Россию ради мира! Обязательно победим", – резюмировал Президент Украины Владимир Зеленский.







Как сообщалось ранее, Португалия и Испания пригласили Украину и совместно подают заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу. "Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат мира-2030!" – заявили в штаб-квартире УЕФА



Кроме того, Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам: "Даже если вы где-то еще в мире найдете такое оружие, как иранские "Шахиды", которыми вы бомбите наши города, такие как Белая Церковь, это все равно вам уже ничем не поможет. Потому что даже сейчас, на 224-й день войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем это все нужно: война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа... Украинцы знают, за что воюют, и все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну..."



