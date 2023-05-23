



Заместитель мэра Иерусалима пренебрежительно отозвался о ЛГБТК+-сообществе

На заседании городского совета Иерусалима, состоявшемся в воскресенье, в рамках празднования Дня Иерусалима, заместитель мэра Арье Кинг сделал пренебрежительные заявления в адрес сообщества ЛГБТК+ в ответ на предложение, направленное на улучшение статуса сообщества в городе.

Замечания вызвали волну критики и осуждения, подчеркнув продолжающуюся борьбу за равенство и признание.



Во время сессии Кинг поставил под сомнение необходимость специального бюджета, спросив: “Если они нормальные люди, зачем им отдельные бюджеты?”



Член совета Йони Йосеф добавил: “Жители Иерусалима не интересуются этим вопросом, Иерусалим – один из четырех священных городов. У нас есть психологи и психиатры, особого лечения не требуется”.



Мэр Иерусалима Моше Лион быстро дистанцировался от комментариев членов совета, заявив, что хотел бы, чтобы пренебрежительные заявления никогда не произносились.



Тем не менее, время выступления накалило и без того острый вопрос, поскольку Иерусалим готовится принять свой ежегодный Парад гордости в пятницу, 1 июня.



Отвечая на замечания членов совета, Алон Шахар, генеральный директор Открытого дома гордости и терпимости в Иерусалиме, подчеркнул, что представители ЛГБТК+ являются неотъемлемой частью Иерусалима и будут продолжать бороться за свои права на существование и процветание в городе.



Хила Пир, председатель Ассоциации за равенство ЛГБТК+, поддержала Шахара, осудив заявления членов совета как “наполненные ненавистью”. Пир подчеркнул важность извлечения уроков из прошлых трагедий, таких как трагическое убийство Шира Банки, и стремления к более инклюзивному и принимающему обществу.



Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай провел встречу с общественными организациями ЛГБТК+ в преддверии Месяца гордости. В ходе встречи организации сообщили об увеличении количества сообщений о насилии и ненависти в отношении сообщества ЛГБТК+, которое за последние четыре месяца удвоилось по сравнению с предыдущим годом.



Шабтай подтвердил приверженность израильской полиции служить и защищать всех людей в равной степени, независимо от их происхождения, мнений или сексуальной идентичности. Он подчеркнул, что для офицеров была проведена специальная подготовка, обеспечивающая содействие свободе выражения мнений и защиту лиц ЛГБТК+ во время гей-парадов.