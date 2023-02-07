



"Юридический советник правительства представляет Лапида и кампанию BDS"



Председатель Комитета по конституции, законодательству и правосудию, член МК Симха Ротмандал интервью Аруц Шева. Он рассказал о вопросе, который он задал представителю юридического советника, участвовавшей в слушаниях комитета. Она представила депутатам возражения юридического советника против правовой реформы.



"Это было очень, очень удивительно, - сказал Ротман. Должен сказать, что я не смог понять, какова правовая позиция со всеми этими туманными утверждениями о законодательном процессе".



"Я задал один и тот же очень простой вопрос. Представляете ли вы правительство? Кого вы представляете? Почему я позволяю вам так много говорить в комитете? Представляете ли вы правительство, и если да, то действуете ли вы в соответствии с правилами работы правительства, которые говорят, что вам нужно сформулировать правовую позицию? Ответ был отрицательным. Регламент работы правительства, в части, касающейся юридического советника правительства, к ней не относится".



По словам Ротмана: "Отрывок, который я зачитал, взят из решения самого юридического советника правительства, где говорится, что представители министерств, которые приходят в комитеты, должны сформулировать позицию правительства. То есть, у нас есть четвертая власть. У нас есть правительство, у нас есть Кнессет, у нас есть судебная система, и есть юридический советник, на чем он основывает свою позицию, подчиняется ли он чему-то? Оказалось, что нет. К сожалению, это было очень неприятно. Я пытаюсь с ней поговорить, понять, на основании каких полномочий она действует, и почему постановления правительства на них не распространяются, а оппозиция встает на ее защиту. Почему? Потому что она выступила как представитель оппозиции".



На вопрос о том, что должен делать юридический советник, когда он считает, что то, что делает правительство, не является юридически правильным, Ротман отвечает: "Я не правительство, я - Кнессет. В комитетах Кнессета правительство должно выступать единым фронтом, формулировать позицию. У правительства есть механизм, есть заседание правительства, есть способ сформулировать позицию правительства. Правительство в Кнессете выступает единым фронтом".



Если юридический советник считает, что позиция правительства не легитимна, он пошлет кого-то другого представлять интересы. Того, кто действительно знает, как выполнять эту работу. Или уйдет в отставку, пусть делает, что хочет.", - говорит Ротман.



Что касается формирования израильского и международного общественного мнения относительно реформы, Ротман говорит, что оппозиция распространяет фальшивки. По его словам, "те, кто читал, например, отчет JP Morgan, видят, что, несмотря на комментарий, а надо, конечно, отметить, что когда оппозиция активно работает, они присоединяются к кампании BDS, это проблема. Это не проблема реформы, это проблема противников реформы".



"Они активно клевещут на Израиль, распространяют ложь и фальшивые новости о реформе, говорят, что она лишит женщин избирательных прав, что она нанесет вред государству Израиль, и оно перестанет быть демократическим. Мы также видели рассуждения о применении оружия и экономической неопределенности, поэтому ясно, что рассуждения, созданные оппозицией, которая готова использовать эту терминологию, создают проблемы и беспокойство в мире".



Он также говорит: "Те, кто этим занимается, активно идут и обращаются к экономистам и говорят им, говорят им, что то, что мы делаем, плохо, вредит экономическому статусу государства Израиль. Это кампания BDS, и те, кто этим занимается, - Яир Лапид и его друзья. Они выкладывают это на стол, не смущаясь и не стыдясь. Они по-прежнему гордятся этим. Так что тот, кто проводит здесь кампанию BDS против Государства Израиль - безответственная оппозиция, и тот, кто делает это таким вопиющим образом, кто говорит о применении оружия, расстрельных командах, танках - очевидно, что с ними невозможно говорить о реформе. Они не хотят".

