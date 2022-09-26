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Япония, Польша и Британия ввели новые запреты в отношении РФ | Фото: pixabay.com
26.09.2022 16:54 Mignews.ua

Япония, Польша и Британия ввели новые запреты в отношении РФ

Своего рода "вестник санкций" опубликовал сегодня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Так, чиновник обратил внимание на решения, принятые в отношении Российской Федерации такими странами как Япония и Польша. 

Так, Япония запретила ввозить в Россию товары, связанные с химическим оружием, а также расширила список подсанкционных юрлиц, добавив в перечень 21 российскую организацию, в частности, научные лаборатории. 
 


Что же касается Польши – власти этой страны запретили россиянам въезд на ее территорию через воздушные и морские пункты пропуска. 

Андрей Ермак напомнил, что неделей ранее в Польше вступил в силу запрет на въезд для россиян в страну через наземные КПП.

Таким образом Варшава выполнила совместные договоренности с Эстонией, Латвией и Литвой от 7 сентября 2022 года.

Расширила санкции против России и Великобритания. В новый санкционный список попали коллаборанты из Запорожской области и Мариуполя, а также российский "Госзнак", топ-менеджеры "Сбербанка", "Газпромбанка", "Радкомбанка" и другие, сообщил Андрей Ермак.

Напомним, ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал россиянам жесткое предупреждение: "Война с мирными людьми – черный пакет – белая "Лада".

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