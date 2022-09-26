



Япония, Польша и Британия ввели новые запреты в отношении РФ

Своего рода "вестник санкций" опубликовал сегодня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



Так, чиновник обратил внимание на решения, принятые в отношении Российской Федерации такими странами как Япония и Польша.



Так, Япония запретила ввозить в Россию товары, связанные с химическим оружием, а также расширила список подсанкционных юрлиц, добавив в перечень 21 российскую организацию, в частности, научные лаборатории.

