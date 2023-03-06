



Япония готовится перехватывать российские гиперзвуковые снаряды

Достижения России и Китая в области гиперзвуковых ракет вызывают беспокойство в Тихоокеанском регионе, особенно Японии. У островного государства есть отдаленные острова, которые нужно защищать. Однако не только острова находятся в опасности. Война в Украине показала, что каждая страна должна думать о защите критической инфраструктуры. Новый план обороны Японии, реализация которого должна начаться в 2027 году, направлен именно на это.



По сообщениям японских СМИ, Токио попытается оптимизировать программное обеспечение Type-03 Chu-SAM. Это должно было позволить японской сети ПВО перехватывать гиперзвуковые снаряды. Идея в том, что программное обеспечение предсказывает траекторию этого снаряда, чтобы в какой-то момент он начал “преследовать ракету и обезвреживать ее”. Однако, в улучшении нуждается не только программное обеспечение Type-03. Для нейтрализации российского гиперзвукового снаряда Type-03 будет оснащен совершенно новыми механизмами наведения и пуска.



Type-03 Chu-SAM имеет решающее значение для японской обороны. Эта система добросовестна и работает в Японии наравне с американской системой ПВО Patriot. Именно из-за этих основных эксплуатационно-определяющих функций Type-03 Япония намеревается развернуть эти ЗРК на островах Нансей. Согласно источникам в Токио, половина имеющихся Type-03 будет задействована для защиты этих островов. В Японии имеется 14 наземных подразделений этой системы.



Еще в прошлом году Токио объявил, что начинает работы по увеличению дальности обнаружения зенитной ракеты PAC3, которая запускается американской системой Patriot, которая также подвергнется модификации. Американские и японские источники утверждают, что Япония получит новые радары LTAMDS для нее, способные справиться с обнаружением китайских гиперзвуковых ракет Dongfeng [DF] 17.



Япония также угрожает Северная Корея, которая в прошлом году испытала десятки новых баллистических ракет малой и средней дальности. Одна из северокорейских баллистических ракет во время испытательного полета пролетела над всей Японией.



Сегодня Япония имеет противовоздушную баллистическую оборону, построенную в два этапа. Первая линия обороны –ПВО, базирующееся на ВМС Японии, так как ракеты запускается с кораблей Aegis. Эта система должна сдерживать приближающиеся воздушные объекты даже за пределами атмосферы.

Если эта зенитная система выходит из строя, Япония активирует свои наземные средства ПВО, в том числе Patriot и Type-03. Новая ракета добавит увеличит степень защиты Японии.