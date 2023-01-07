



Яир Нетаниягу - министрам Ликуда: мазохисты, не сотрудничайте с ТВ!

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу на своей странице в Twitter призвал новых членов Кнессета и министров не сотрудничать с 12 и 13-м каналами ТВ.



"Уважаемые члены Кнессета и министры, чему мы здесь научились? Не сотрудничайте с каналами 12 и 13! Они хотят только навредить вам и выставить вас в плохом свете. Почему вы такие мазохисты? Хотите, чтобы по телевизору показывали профильных репортеров? Идите на 14-й, где они будут справедливы к вам, уважать вас и не будут враждебны к вам, как на 12-м и 13-м", - написал Нетаниягу.



Один из пользователей сети спросил Яира: "Почему происходят утечки информации Амиту Сегалю и Бену Каспиту из канцелярии премьер-министра?", и Нетаниягу-младший ответил: "Это действительно скандал, и нет сомнений, что тот, кого поймают на этом, будет уволен".