



Washington Post: Нетаниягу толкает Израиль в недемократическую трясину

Статья, опубликованная сегодня, 25 января, в газете Washington Post, рассказывает миру о том, что "единственная демократия на Ближнем Востоке", которой гордится премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находится на пути к тому, чтобы стереть все либеральные принципы, которые у нее были, и "пойти по стопам Бразилии, Венгрии и Польши".



Ишан Тахрор, обозреватель иностранного отдела Washington Post, утверждает, что Израиль никогда не был демократией для "миллионов палестинцев, к которым Израиль относится как к гражданам второго сорта", но последние события доводят до новой черты, угрожающей свободе всех граждан.



Тахрор возмущается: “Эта реальность уже давно признана Западом и замалчивается сменяющими друг друга израильскими правительствами. Под руководством Нетаниягу еврейские поселения расширялись на Западном берегу, еще больше подрывая возможность появления независимого, суверенного палестинского государства. Неважно - в глазах сменяющих друг друга администраций в Вашингтоне и двухпартийной критической массы в Конгрессе Израиль был страной "общих ценностей" и не мог сделать ничего дурного”.



Далее американскому читателю рассказывают о новой череде злодеяний Нетаниягу: “Лидер правых собрал самую ультраправую коалицию в истории Израиля, выдвинув на ведущие роли в своей коалиции политиков из фракций, которые раньше считались в израильской политике неприличными.



Новое правительство уже использует свое незначительное парламентское большинство, чтобы провести радикальную реорганизацию судебной системы, не в последнюю очередь в то время, когда действующий премьер-министр по-прежнему преследуется судебными неприятностями. Критики говорят, что законодательство "разрушит национальную систему сдержек и противовесов, чтобы спасти Нетаниягу от судебного преследования по трем отдельным делам о коррупции и приободрить его экстремистских религиозных партнеров для продвижения законодательства, поддерживающего расширение еврейских поселений на Западном берегу.



Эти события тревожат сторонников Израиля в Соединенных Штатах. Обозреватель New York Times Томас Фридман недавно призвал президента Байдена "спасти" Израиль от превращения в "нелиберальный бастион фанатизма". Некоторые законодатели-демократы предупредили, что нынешний ход событий в стране может подорвать двухпартийную поддержку Израиля.



Крайне правые союзники премьер-министра работают над созданием "новой и явно израильской модели", - пишет Майкл Коплоу из Israel Policy Forum. "Это модель, которая ставит во главу угла еврейское превосходство, соблюдение религиозных обрядов и территориальный максимализм Большого Израиля".



Это также ставит под сомнение недавние успехи, которых Израиль добился в своем собственном районе, укрепив официальные связи с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном и углубив негласные связи с Саудовской Аравией. Дальнейшая нормализация арабских отношений с израильским правительством, которое уже ясно заявило о своем желании аннексировать территорию на Западном берегу, и в рядах которого есть министры с антиарабской риторикой, представляется бессмысленной.