



В.Путин: Запад совершенно безжалостен к Украине

По словам президента РФ Владимира Путина, у стран, которые помогают Киеву, на самом деле нет никакой жалости к гражданам Украины.



Эти страны заняты на Украине реализацией исключительно своих собственных интересов, в то время как интересы украинцев их волнуют в последнюю очередь, отметил президент.



"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (западные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", — сказал Путин.

