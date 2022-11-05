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В.Путин: Запад совершенно безжалостен к Украине
05.11.2022 15:05 Аркадий Бочаровский

В.Путин: Запад совершенно безжалостен к Украине

По словам президента РФ Владимира Путина, у стран, которые помогают Киеву, на самом деле нет никакой жалости к гражданам Украины.

Эти страны заняты на Украине реализацией исключительно своих собственных интересов, в то время как интересы украинцев их волнуют в последнюю очередь, отметил президент.

"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (западные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", — сказал Путин.
 

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