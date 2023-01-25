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"Вонючий нацист": депутат Офер Касиф оскорбил министра
25.01.2023 09:16 Аркадий Бочаровский

"Вонючий нацист": депутат Офер Касиф оскорбил министра


Министр по делам Негева и Галилеи Ицхак Вассерлауф ответил на оскорбления члена Кнессета Офера Касифа.

Касиф, когда он спустился с трибуны в Кнессете вечером 24 января, обозвал его "мусором".

Вассерлауф заявил: "После создания комитета по этике я подам жалобу на Офера Касифа, который продолжает клеветать на меня и вчера вечером на пленуме назвал меня "мусором".

Несколько недель назад Касиф атаковал министра Вассерлауфа и депутата Альмога Коэна на пленуме и выкрикнул: "Вонючий нацист!" МК Вассерлауф заставил Касифа замолчать: "Ты позор для Кнессета!" 

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