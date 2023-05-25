



Власти белгородской области создали семь батальонов теробороны

Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, рассказал в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.



«Они [отряды территориальной обороны] у нас есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы», — сказал он.



Губернатор добавил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, они уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение. В то же время он отметил, что бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона ищут «законное основание» им его предоставить.



