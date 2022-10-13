



Великобритания передаст Украине зенитные ракеты для NASAMS

Великобритания поставит Украине зенитные ракеты AMRAAM для установок NASAMS. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес.



Кроме того, Соединенное Королевство передаст 18 гаубиц и разведывательные беспилотники. Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что ракеты помогут защитить критически важную национальную инфраструктуру Украины.



Справка: ракеты Amraam класса "воздух-воздух" являются усовершенствованной версией ракет для использования с наземной системой запуска США и имеют среднюю дальность полета.