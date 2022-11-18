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Ватикан готов быть посредником, чтобы положить конец войне в Украине
18.11.2022 09:16 Алина Груднева

Ватикан готов быть посредником, чтобы положить конец войне в Украине

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов посредничать, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

 
Такое заявление понтифик сделал интервью итальянской ежедневной газете La Stampa.
 
На вопрос, верит ли он в возможность примирения между Россией и Украиной, Папа Римский призвал всех не сдаваться, чтобы прийти к миру.
 
"Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога", — добавил он.

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