



Ватикан готов быть посредником, чтобы положить конец войне в Украине

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов посредничать, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал интервью итальянской ежедневной газете La Stampa.

На вопрос, верит ли он в возможность примирения между Россией и Украиной, Папа Римский призвал всех не сдаваться, чтобы прийти к миру.

"Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога", — добавил он.