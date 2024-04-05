



В Турции 8 человек арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Министр внутренних дел Турции сообщил, что восемь подозреваемых были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.



Подозреваемые якобы контактировали с израильскими спецслужбами и передавали им информацию и документы, пишет министр внутренних дел Турции Али Ерликая на сайте X.



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По словам Ерликая, двое из подозреваемых были арестованы, а в отношении шести других было вынесено "решение о судебном контроле".



"Мы никогда не допустим шпионской деятельности, направленной против нашего национального единства и солидарности в пределах нашей страны. Мы следим!" - добавил он, поделившись видеороликом, на котором якобы запечатлены аресты, сопровождаемые драматической музыкой.



За последние месяцы Турция провела несколько подобных арестов.

