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В среду Герцог начнет консультации о формировании правительства
06.11.2022 12:59 Алина Груднева

В среду Герцог начнет консультации о формировании правительства

В среду, 9 ноября, стартуют консультации с президентом Ицхаком Герцогом по поводу формирования правительства.

 
Он встретится с представителями всех фракций, прошедших в Кнессет.
 
После этого Герцог проведет переговоры с кандидатами, получившими рекомендации для формирования правительства.
 
 Встречи будут транслироваться в прямом эфире из резиденции президента. По их завершении президент объявит кандидата, которому поручит сформировать правительство.

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