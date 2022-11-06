



В среду Герцог начнет консультации о формировании правительства

В среду, 9 ноября, стартуют консультации с президентом Ицхаком Герцогом по поводу формирования правительства.

Он встретится с представителями всех фракций, прошедших в Кнессет.

После этого Герцог проведет переговоры с кандидатами, получившими рекомендации для формирования правительства.

Встречи будут транслироваться в прямом эфире из резиденции президента. По их завершении президент объявит кандидата, которому поручит сформировать правительство.