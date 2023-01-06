Новости » Политика
В России заговорили о повторной мобилизации
06.01.2023 20:22 Аркадий Бочаровский

В России заговорили о повторной мобилизации

Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что в России может быть проведена повторная мобилизация. По словам эксперта, у ВС РФ все ещё нет паритета с ВСУ на линии соприкосновения. Для паритета, считает эксперт, необходимо призвать 500 000 человек вместо нынешних 300 000 мобилизованных. 

При этом Баранец подчеркнул, что у России нет недостатка в технике, но есть именно нехватка личного состава. Баранец также высказал предположение, что украинские власти уже провели несколько волн мобилизации. 

Отметим, что слова эксперта противоречат официальной позиции МО РФ: так, представители Министерства обороны неоднократно заявляли, что мобилизация смогла наполнить резерв ВС РФ и большая часть ныне мобилизованных проходят подготовку в лагерях боевого слаживания или же находятся в тылу. Дальнейшие мобилизационные меры не имеют смысла. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы