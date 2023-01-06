



В России заговорили о повторной мобилизации

Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что в России может быть проведена повторная мобилизация. По словам эксперта, у ВС РФ все ещё нет паритета с ВСУ на линии соприкосновения. Для паритета, считает эксперт, необходимо призвать 500 000 человек вместо нынешних 300 000 мобилизованных.



При этом Баранец подчеркнул, что у России нет недостатка в технике, но есть именно нехватка личного состава. Баранец также высказал предположение, что украинские власти уже провели несколько волн мобилизации.



Отметим, что слова эксперта противоречат официальной позиции МО РФ: так, представители Министерства обороны неоднократно заявляли, что мобилизация смогла наполнить резерв ВС РФ и большая часть ныне мобилизованных проходят подготовку в лагерях боевого слаживания или же находятся в тылу. Дальнейшие мобилизационные меры не имеют смысла.

