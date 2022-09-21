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В России назревает "мобилизационный" бунт
21.09.2022 12:19 Mignews.ua

В России назревает "мобилизационный" бунт

 
Решение властей РФ объявить хоть и частичную, но мобилизацию, вызвало негодование у простых россиян, которые еще вчера выступали за проведение специальной операции в Украине, но, очевидно, без их участия. 

Но не получится – президент Владимир Путин объявил, а министр обороны Сергей Шойгу подтвердил: мобилизация коснется 300 тысяч россиян.

Правда, точно не коснется депутатов Госдумы РФ, которые уже получили отсрочку от призыва, и сенаторов, которые и вовсе не подлежат мобилизации.

Этот факт в том числе вызвал панику среди рядовых граждан. Дальше – больше. Практически сразу после обращения руководства РФ к народу "Российская железная дорога" и "Аэрофлот" объявили о прекращении билетов мужчинам в возрасте 18-65 лет, у которых нет справки с военкомата о разрешении перемещения.

Между тем все больше поступает сообщений о том, что в России раскупили все билеты на прямые рейсы на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и в Ереван.









 

Кроме того, в пабликах расползаются призывы к акциям протеста на центральных площадях российских городов.

В частности, движение "Весна" в своем Twitter призывает россиян прийти на акции протеста уже вечером. Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.

"Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", – говорится в сообщении.
 

По-прежнему нелегко и Google Trends - который день россияне атакуют его все новыми запросами: если вчера это были из серии "как уехать из страны", "как откросить от повестки", то сегодня после закрытия воздушного пространства над некоторыми городами РФ начали интересоваться "как сломать руку в домашних условиях".
 

Ранее глава российской правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, комментируя указ о частичной мобилизации в РФ, заявил, что обнародованный документ "совершенно не раскрывает деталей мобилизации".

Тем не менее, процесс запущен, как результат в России наблюдается стремительное падение акций.
 

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