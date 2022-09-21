



В России назревает "мобилизационный" бунт





Но не получится – президент Владимир Путин



Правда, точно не коснется депутатов Госдумы РФ, которые уже



Этот факт в том числе вызвал панику среди рядовых граждан. Дальше – больше. Практически сразу после обращения руководства РФ к народу "Российская железная дорога" и "Аэрофлот"



Между тем все больше поступает сообщений о том, что в России раскупили все билеты на прямые рейсы на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и в Ереван. Решение властей РФ объявить хоть и частичную, но мобилизацию, вызвало негодование у простых россиян, которые еще вчера выступали за проведение специальной операции в Украине, но, очевидно, без их участия.Но не получится – президент Владимир Путин объявил , а министр обороны Сергей Шойгу подтвердил: мобилизация коснется 300 тысяч россиян.Правда, точно не коснется депутатов Госдумы РФ, которые уже получили отсрочку от призыва, и сенаторов, которые и вовсе не подлежат мобилизации.Этот факт в том числе вызвал панику среди рядовых граждан. Дальше – больше. Практически сразу после обращения руководства РФ к народу "Российская железная дорога" и "Аэрофлот" объявили о прекращении билетов мужчинам в возрасте 18-65 лет, у которых нет справки с военкомата о разрешении перемещения.Между тем все больше поступает сообщений о том, что в России раскупили все билеты на прямые рейсы на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и в Ереван.





















Кроме того, в пабликах расползаются призывы к акциям протеста на центральных площадях российских городов.



В частности, движение "Весна" в своем Twitter призывает россиян прийти на акции протеста уже вечером. Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.



"Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", – говорится в сообщении.

⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов



1/9 pic.twitter.com/BVXIc3Fwfx — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022





По-прежнему нелегко и Google Trends - который день россияне атакуют его все новыми запросами: если вчера это были из серии "как уехать из страны", "как откросить от повестки", то сегодня после закрытия воздушного пространства над некоторыми городами РФ начали интересоваться "как сломать руку в домашних условиях".