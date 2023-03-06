



В Ликуде ради компромисса с оппозицией готовы пожертвовать Яривом Левиным

Политический корреспондент КАН 11 Михаэль Шемеш сообщил, что “соглашение о компромиссе с оппозицией по вопросу о правовой реформе близко, как никогда раньше”.



Шемеш уверяет: Высокопоставленный представитель оппозиции говорит: мы очень, очень близки к столу переговоров у президента государства.



Тот же источник говорит: Если есть проект компромисса, с которым согласны обе стороны - может быть, стоит прекратить этот бесконечный спор о том, остановиться ли законодательный процесс.



В дополнение к этому есть очень сильное давление внутри Ликуда. Министры говорят Нетаниягу: Мы хотим достигнуть компромисса, необходимо добиться компромисса - любой ценой. Они говорят Нетаниягу - мы готовы к этому даже ценой того, что министр Ярив Левин выступит с заявлением об отставке.



“В проекте президента” говорится о том, что конституционными законами будет защищен судебный надзор за работой законодательной власти, права, которые до сих пор были защищены только постановлениями БАГАЦа, и еще много вещей, которых не было в основных законах будут защищены основными законами - и поле этого займутся реформой порядка назначения судей и прочими вещами, которыми так хочет заняться коалиция”.



Шемеш говорит, что президент озвучит свой компромисс “в ближайшие дни”.

















