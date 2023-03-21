В Киев с визитом прибыл премьер-министр Японии. Фото
Как ранее сообщалось, во вторник, 21 марта, в украинскую столицу с визитом прибыл премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида. Его цель – провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает японский телеканал NHK.
キーウ中心部にある駅では、日本時間の21日夜、岸田総理大臣が列車から駅のホームに降りる姿が確認できました。— NHKニュース (@nhk_news) March 21, 2023
岸田総理大臣はウクライナ政府の関係者とみられる人や現地に駐在する松田大使などの出迎えを受け、笑顔で会話する様子もみられました。https://t.co/0ImIFQ04nZ#nhk_video pic.twitter.com/NPhZWOAvOm
В Киев Кисида прибыл поездом примерно в полдень. Его встречали заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии.
Надо отметить, что визит, который держали в тайне до самого приезда Кисиды, проходит на следующий день после встречи с его индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.
К слову, Кисида был единственным лидером G7, который еще не посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года, отмечает "Европейская правда". Ранее по приглашению Кисиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.
Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ в начале марта, чтобы обсудить потребности Украины.