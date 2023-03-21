



В Киев с визитом прибыл премьер-министр Японии. Фото

Как ранее сообщалось, во вторник, 21 марта, в украинскую столицу с визитом прибыл премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида. Его цель – провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает японский телеканал NHK.







В Киев Кисида прибыл поездом примерно в полдень. Его встречали заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии.



Надо отметить, что визит, который держали в тайне до самого приезда Кисиды, проходит на следующий день после встречи с его индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.



К слову, Кисида был единственным лидером G7, который еще не посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года,

отмечает

"Европейская правда". Ранее по приглашению Кисиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.



Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ в начале марта, чтобы обсудить потребности Украины.