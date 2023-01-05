



В Йемене хуситы приговорили к казни 350 человек

В Йемене повстанцы поддерживаемого Ираном движения “Ансаруллах” – хуситы – после госпереворота приняли решение о казни в отношении 350 оппозиционеров.



Как сообщил в интервью официальному информагентству SABA министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммер аль-Ирьяни, в числе таких лиц активисты, журналисты и политики.



Министр подчеркнул, что хуситы используют судебную власть как механизм для запугивания своих противников и сведения счетов с политическими противниками. Известно, что часть смертных приговоров о казни уже приведена в исполнение.



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения “Ансаруллах” и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.



Хуситы удерживают контроль над столицей страны, городом Сана, и рядом других районов.



Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией поддерживают правительство Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.