



В Грузии ужесточают закон об "иноагентах": добавлены тюремные сроки

Движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство, инициирует проект закона "О регистрации иностранных агентов" – в дополнение к проекту "О прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об "иноагентах". Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".



В новом проекте предлагают присваивать статус "иноагентов" не только СМИ и общественным организациям, получающим грантовое финансирование из-за границы, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за границы, кроме некоторых исключений. Исключения предусмотрены только для лиц, которые "добродетельно занимаются благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью", но критерии определения, что такое добродетельная деятельность, не объясняются.



Второй законопроект предусматривает, что реестр будет вести прокуратура, а не служба Госреестра. Для физических лиц за уклонение от регистрации предлагают ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, для юридических лиц – штрафы. При этом соавторы заявили в пояснительной записке, что “проект не противоречит законодательству ЕС”.



Спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил негативную реакцию западных партнеров Грузии на первый проект "пропагандистской волной", которая дезинформировала их. По его словам, цель проектов – обеспечить прозрачность внешнего финансирования.



Заявление с протестом против принятия проекта подписали около 260 общественных организаций Грузии, называя это наступлением на свободу слова. Против высказалась и президент республики Саломе Зурабишвили.



Посол ЕС в Грузии предупредил, что зарегистрированный первым проект "О прозрачности иностранного влияния" противоречит принципам ЕС. В Госдепартаменте США также выразили обеспокоенность по поводу последствий свободы выражения взглядов в Грузии в случае одобрения предложенного закона об "иноагентах".