



В Финляндии придумали, как ограничить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал один из способов, как можно ограничить выдачу виз россиянам.



По его словам, Финляндия может ввести ограничения по времени на прием заявок на различные визы для россиян, чтобы сократить количество выдаваемых документов.



"На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", - заявил он в интервью каналу MTV.

