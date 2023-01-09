Новости » Политика
Беспорядки в Бразилии: видео
09.01.2023 07:45 Наталья Богинская

Беспорядки в Бразилии: видео

В Бразилии сторонники ультраправого экс-президента Жаира Болсонару в воскресенье атаковали Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что результаты электронного голосования в Бразилии были сфальсифицированы, что вызвало протест у несогласных с результатами выборов, пишет The Guardian.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, круша мебель и окна. По оценкам местных СМИ, в штурмах участвовали около 3 000 человек.
Президент Лула в этот момент находился в штате Сан-Паулу с официальным визитом. Проигравший выборы Болсонару уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания своего мандата и отсутствовал на инаугурации Лулы.
  Рабочая партия Лулы обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой отдать приказ силам общественной безопасности сдержать демонстрантов. Губернатор Бразилиа Ибанейс Роша сообщил изданию, что все силы безопасности были развернуты для противостояния беспорядкам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы