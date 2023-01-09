Беспорядки в Бразилии: видео
В Бразилии сторонники ультраправого экс-президента Жаира Болсонару в воскресенье атаковали Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.
Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что результаты электронного голосования в Бразилии были сфальсифицированы, что вызвало протест у несогласных с результатами выборов, пишет The Guardian.
Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t— L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023
Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, круша мебель и окна. По оценкам местных СМИ, в штурмах участвовали около 3 000 человек.
WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023
Президент Лула в этот момент находился в штате Сан-Паулу с официальным визитом. Проигравший выборы Болсонару уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания своего мандата и отсутствовал на инаугурации Лулы.
Рабочая партия Лулы обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой отдать приказ силам общественной безопасности сдержать демонстрантов.
BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE— BNO News (@BNONews) January 8, 2023
Губернатор Бразилиа Ибанейс Роша сообщил изданию, что все силы безопасности были развернуты для противостояния беспорядкам.
Bolsonaro supporters invade Brazil presidential palace, Congress, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM— Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023