



Беспорядки в Бразилии: видео

В Бразилии сторонники ультраправого экс-президента Жаира Болсонару в воскресенье атаковали Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t — L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023

WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Bolsonaro supporters invade Brazil presidential palace, Congress, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM — Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023