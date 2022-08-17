



В Берлине Аббас обвинил Израиль в совершении "холокоста", Шольц отмолчался

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас вызвал шок в Германии во вторник, когда во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине обвинил Израиль в совершении "холокоста" против палестинцев на протяжении многих лет.



В момент выступления Аббаса Шольц никак не прокомментировал заявление. Позже канцлер Германии сказал, что использование этого термина в таком контексте было "невыносимым".



Реагируя на инцидент, премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал комментарии Аббаса "моральной пародией" и "ужасным искажением".



Аббас сделал свое заявление поле встречи с Олафом Щольцем по ближневосточным проблемам.



Председатель ПА отвечал на вопрос репортера о предстоящей годовщине мюнхенской резни полвека назад. Одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский погибли после того, как члены палестинской боевой группировки "Черный сентябрь" взяли заложников в Олимпийской деревне 5 сентября 1972 года. В то время группировка была связана с партией Аббаса "Фатх".



На вопрос, планирует ли он как палестинский лидер извиниться перед Израилем и Германией за нападение в преддверии 50-летия, Аббас вместо этого заговорил о "зверствах, совершенных Израилем" с 1947 года.



"Если мы хотим вспомнить прошлое, то я могу рассказать о 50 убийствах, совершенных Израилем… 50 убийств, 50 холокостов", — сказал он.

