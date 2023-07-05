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В Беларуси внезапно умер известный министр
05.07.2023 18:15 Алина Груднева

В Беларуси внезапно умер известный министр


В среду, 4 июля, в Беларуси внезапно скончался министр транспорта и связи Алексей Авраменко.

Он умер на 47-м  году жизни.

Причину смерти проправительстверные паблики не раскрывают.

Авраменко, родившийся в 1977 году в Минске, работал на строительстве и ремонте дорог. Он занимал после этого несколько должностей в министерстве транспорта Беларуси, после чего в 2013 году занял пост замминистра.

В 2019 году Авраменко возглавил министерство транспорта, где и оставался последнее вреяя. Он был среди тех, кто находился под международными санкциями в связи с перенаправлением пассажирского авиарейса FR4978 в аэропорт Минска 23 мая 2021 года, из-за чего был задержан журналист Роман Протасевич.
 

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