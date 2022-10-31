



Украина и Чехия подписали декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

В понедельник, 31 октября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Об этом сообщает Офиса президента.



В декларации определены "приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией" в рамках курса на приобретение Киевом полноправного членства в Североатлантическом Альянсе.



"С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы приобретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия", - утверждают в Офисе президента.



Кроме того, Чехия в декларации закрепляет намерение продолжить предоставление мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.



Как отметил Зеленский, это - первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции. "Будем работать, чтобы такие совместные декларации были подписаны и с другими государствами-членами НАТО", - добавил он.