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"Турне" российского депутата: из солнечной Мексики - в зону "СВО"
01.02.2023 08:49 Ольга Белозерова

"Турне" российского депутата: из солнечной Мексики - в зону "СВО"

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который записал видеопривет из Мексики в начале января, отправится в зону "специальной военной операции".

Как сообщают РИА Новости, на фронт Васильев отправится в качестве волонтера, без "оружия в руках".

"В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году", - заявил депутат.

Максим Васильев "прославился" после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. 

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