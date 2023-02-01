



"Турне" российского депутата: из солнечной Мексики - в зону "СВО"

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который записал видеопривет из Мексики в начале января, отправится в зону "специальной военной операции".



Как сообщают РИА Новости, на фронт Васильев отправится в качестве волонтера, без "оружия в руках".



"В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году", - заявил депутат.



Максим Васильев "прославился" после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками.