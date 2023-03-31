



TikTok не доступен на устройствах НАТО



В НАТО запретили сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах социальной сетью TikTok из соображений безопасности.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Североатлантического Альянса.



"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО имеет строгие требования к определению приложений для официального использования в работе. TikTok не доступен на устройствах НАТО", - сообщает один из источников.



По данным издания, НАТО - одна из последних структур, которая запретила пользоваться приложением из опасений, что китайские власти смогут через него получить доступ к персональным данным пользователей.



Ранее пользоваться TikTok запретили официальным лицам США, Великобритании, Норвегии и других стран.

