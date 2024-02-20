



"Талибан" выступает против назначения специального посланника ООН по Афганистану

Сохаил Шахин, глава политического офиса "Талибана" в Катаре, вновь заявил, что "Талибан" выступает против назначения специального представителя ООН по Афганистану, ссылаясь на опасения по поводу возможного "вмешательства" во внутренние дела страны.



В интервью японскому телеканалу NHK Шахин подчеркнул, что такое назначение может привести к нежелательному вмешательству во внутренние дела Афганистана и навязыванию решений правительству, возглавляемому талибами.



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Рекомендация о назначении специального посланника была встречена с одобрением различными политическими и гражданскими группами Афганистана, которые выразили свою поддержку в виде заявлений и резолюций на встрече в Дохе, завершившейся в понедельник, 19 февраля.



Инициатива о назначении представителя ООН возникла на основе независимого доклада Ферейдуна Синирлиоглу, специального координатора ООН. Рекомендация была одобрена в соответствии с резолюцией 2721 Совета Безопасности ООН.



Несмотря на свою значимость, вопрос о назначении специального представителя не был основным пунктом повестки дня встречи в Дохе, созванной Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча, состоявшаяся 18-19 февраля, завершилась без объявления о назначении представителя ООН в Афганистане.

