



Суд сократил административное задержание поселенца за беспорядки в Хавара

Суд смягчил административное задержание, назначенное поселенцу, который был арестован после беспорядков в Хавара неделю назад. Об этом сообщила правозащитная группа “Хонену”, представляющая интересы обвиняемого.



“Хонену“ известна тем, что оказывает юридические услуги израильтянам, обвиняемым в преступлениях против палестинцев. Согласно ее данным, судья окружного суда Лода Рут Лорх сократила срок, в течение которого поселенец может быть задержан без суда, с четырех до трех месяцев.



Министерство обороны теоретически может продлить срок по истечении трех месяцев.



Правозащитная организация сообщает, что завтра состоится слушание по делу несовершеннолетнего, который также был приговорен к четырем месяцам административного ареста Министерством обороны в прошлом месяце.



