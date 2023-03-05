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Суд сократил административное задержание поселенца за беспорядки в Хавара
05.03.2023 20:15 Ирина Демьянова

Суд сократил административное задержание поселенца за беспорядки в Хавара

Суд смягчил административное задержание, назначенное поселенцу, который был арестован после беспорядков в Хавара неделю назад. Об этом сообщила правозащитная группа “Хонену”, представляющая интересы обвиняемого.

“Хонену“ известна тем, что оказывает юридические услуги израильтянам, обвиняемым в преступлениях против палестинцев. Согласно ее данным, судья окружного суда Лода Рут Лорх сократила срок, в течение которого поселенец может быть задержан без суда, с четырех до трех месяцев.

Министерство обороны теоретически может продлить срок по истечении трех месяцев.

Правозащитная организация сообщает, что завтра состоится слушание по делу несовершеннолетнего, который также был приговорен к четырем месяцам административного ареста Министерством обороны в прошлом месяце.

 

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