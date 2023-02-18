



Столтенберг назвал самый большой риск для мира из-за Путина

Для всего мира самым большим риском будет сценарий, в котором президент РФ Владимир Путин победит в войне против Украины.



Такое мнение на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может привести к риску эскалации. Здесь нет вариантов без риска, но самый большой риск - это если Путин победит”, - подчеркнул он.



Столтенберг добавил, что победа Путина в этой войне будет сигналом для других авторитарных режимов о том, что силой можно воспользоваться для для достижения желаемого.



Такой вариант развития событий, как считает генсек НАТО, сделает мир более опасным, а сам Североатлантический Альянс - более уязвимым.



По словам Столтенберга, из войны в Украине можно вынести важный урок - США и Европа должны проявлять единство.



"Без НАТО невозможна безопасность в Европе. Сейчас не время смотреть за пределы Альянса, сейчас время укреплять и расширять его", - констатировал он.