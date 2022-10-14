



США призвали союзников заняться производством систем ПВО для Украины

Соединенные Штаты призвали всех союзников, включая Израиль, заняться производством средств противовоздушной обороны с использованием совместимого с НАТО оборудования для Украины.



"Однако для того, чтобы защитить Украину от различных угроз со стороны России, необходимо будет создать систему противовоздушной обороны, состоящую из нескольких уровней. Это системы малой дальности и малой высоты, затем системы средней дальности, средней высоты, а затем системы большой дальности и большой высоты", — сказал высокопоставленный военный офицер США генерал Марк Милли.



По его словам, эти три уровня будут защищать крупные города и ключевую инфраструктуру Украины от российских баллистических и крылатых ракет, а также дронов.