



США не хотят снижать цены на российскую нефть, - WSJ

Страны G7 не хотят снижать ценовой потолок на российскую нефть, составляющий в настоящее время 60 долларов/баррель. Такую же позицию занимают и конкретно США – так, президент страны Джо Байден сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания менять нефтяные санкции, пишет The Wall Street Journal.



Отмечается: разработавшие ценовое ограничение чиновники министерства финансов США заявили, что нынешняя система "в основном работает так, как и предполагалось". При этом они утверждают, что план "уже достигает своих целей": сохраняет доступность российской нефти на мировых рынках и уменьшает доходы Кремля от ее продажи.



"Представители минфина заявили, что при необходимости изменят ценовой потолок. [Однако в настоящий момент] официальные лица стараются не предпринимать шагов, которые могут поставить под угрозу поставки российской нефти, а следовательно, подтолкнуть мировые цены на ресурс к росту", – говорится в сообщении.



При этом подчеркивается: позиция G7 и США развеивает надежды отдельных европейских стран на усиления давления на РФ. Кроме того, она может привести к росту напряжения в самом ЕС "относительно схемы ограничения цен".



"Большая семерка" хочет сохранить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Президент США Байден сказал председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не хочет корректировать нефтяные санкции", – констатировали аналитики.



Власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтетрейдеров торговать российской нефтью – однако только при условии осуществления сделок в пределах установленного потолка цен (60 долларов/баррель). В таком случае трейдерам не будут грозить какие-либо санкции либо другие виды наказания.



Аналитики отмечают: обсуждать с трейдерами сделки с российской нефтью власти США решили для того, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья на мировой рынок и не допустить таким образом скачков цен.



