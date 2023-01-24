



Спикер Кнессета завтра создаст Комитет по этике

Спикер Кнессета Амир Охана объявил сегодня вечером (во вторник), что завтра он создаст в Кнессете Комитет по этике.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Комитет будет возглавлять депутат Кнессета Инон Азулай от ШАС, в него войдут депутаты Амит Халеви от "Ликуда", Пнина Тамано-Шата от "А-Махане А-Мамлахти" и Меир Коэн от "Еш Атид".





"Комитет по этике является центральной опорой в надлежащей и постоянной деятельности Кнессета. Я считаю работу комитета очень важной для того, чтобы помочь донести до Кнессета - и, надеюсь, также и до общественности - надлежащее поведение и уважительный диалог друг с другом", - сказал спикер Кнессета Охана.