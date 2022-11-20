



Советник Зеленского: переговоры с Россией сродни капитуляции

По словам советника украинского президента Михиали Подоляка, попытки западных стран убедить Украину вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед над российскими войсками являются "странными" и фактически требуют от Киева капитуляции перед проигравшей стороной.



"Когда у вас есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа: "Военным путем все равно все не сделаешь, нужно договариваться", — заявил Подоляк.



Такие переговоры, по словам советника, означали бы, что страна, "возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигравшей страной". Подоляк также сообщил, что Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву относительно мирных переговоров, а вместо этого передавала предложения относительно переговоров и возможного прекращения огня через посредников.



"Россия не хочет переговоров. Россия проводит коммуникационную кампанию под названием "переговоры", пытаясь тянуть время. Тем временем она будет обучать свои мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение и укреплять свои позиции," - сказал Подоляк.



Советник украинского президента сказал, что Путин, начавший войну против Украины в феврале, все еще верит, несмотря на недавние территориальные потери на юге и востоке Украины, что "он может уничтожить Украину, и это его навязчивая идея". Он добавил, что предоставление Москве перерыва в боевых действиях сейчас грозит "созданием замороженного конфликта в центре Европы".



Сообщается, что Соединенные Штаты оказали давление на Украину, чтобы она была открыта для мирных переговоров с Россией, а председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 16 ноября, что, хотя поддержка Киева Вашингтоном и другими западными партнерами не уменьшилась, недавние успехи Украины на полях сражений могут поставить Киев в лучшем положении на переговорах.



"Вероятность военной победы Украины, определяемой как изгнание русских со всей Украины, включая оккупированный Россией Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения. Политическое решение, при котором русские уйдут, — это возможно", — сказал Милли.



Комментарии вызвали опасения, что Вашингтон, возможно, пытается свести на нет цели Киева по возвращению всей территории, оккупированной Россией, включая Крымский полуостров, захваченный Москвой в 2014 году.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 18 ноября подчеркнул, что США не пытаются заставить Киев вести переговоры или уступать территории. Кирби добавил, что только президент Украины Владимир Зеленский "может определить, готов ли он к переговорам, и когда, и как они будут происходить".



