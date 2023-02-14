



Смотрич: Я уважаю протестующих и хочу договориться

Министр финансов Бецалель Смотрич, глава партии ”Религиозный сионизм”, заявил, что комментарии о том, что судебная реформа нанесет ущерб демократии, являются “кампанией по раздуванию паники”. Он говорит, что “не хотел бы прожить ни дня в стране со слабой системой правосудия”.



Министр финансов, по его словам, испытывает “огромное уважение и признательность к протестующим”, и считает, что сторонники и критики правительственного плана должны бастовать, чтобы достичь соглашения.



“Мы братья”, – говорит Смотрич. “Я приветствую людей, которые вчера оставили все и пришли на демонстрацию. Я люблю этих людей”.