



Смотрич: мы должны спасти страну

Лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич призвал граждан Израиля незадолго до закрытия избирательных участков прийти и проголосовать.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 ноября в Бейт-Шемеше.

"Мы должны понимать, что сейчас критические выборы и все на кону. Возьмите на себя ответственность, возьмите машину, поезжайте в ближайший торговый центр, поговорите с соседями, с друзьями, с семьей. Выведите всех, мы должны победить и спасти нашу страну", - сказал он.