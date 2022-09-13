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Смотрич: "Бен-Гвир будет высокопоставленным министром"
13.09.2022 19:14 Ольга Белозерова

Смотрич: "Бен-Гвир будет высокопоставленным министром"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич считает, что его политический партнер Итамар Бен-Гвир станет высокопоставленным министром в следующем правительстве.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Согласно данным опроса, на данный момент Итамар точно будет высокопоставленным министром. В этом смысл демократии. Мы получим большое доверие со стороны общественности, и Итамар играет в этом значительную роль. Я надеюсь, что мы станем третьей по величине партией в Государстве Израиль", - заявил Смотрич. 

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