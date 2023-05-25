



СМИ: Нетаниягу будет добиваться изменений в правовой системе

Согласно сообщениям СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет добиваться перестановок в Государственной прокуратуре и Генеральной прокуратуре, если переговоры коалиции с оппозицией о судебной реформе провалятся.



Вместо того, чтобы добиваться контроля над Комитетом по назначению судей, что является ключевой частью планов правительства по реорганизации, высокопоставленный чиновник сообщил 13 каналу в среду, что Нетаниягу вместо этого сосредоточит свое внимание на двух управлениях, которые играют важную роль в принятии решений о возбуждении уголовных дел.



Ранее в среду Нетаниягу заявил, что усилия коалиции по обновлению судебной системы вернутся к повестке дня после того, как правящему блоку удалось принять бюджет. Переговоры в резиденции президента продолжаются последние два месяца, и мало признаков того, что стороны близки к достижению компромисса.



В сообщении 13 канала не уточняется, каких изменений Нетаниягу будет добиваться в Генеральной прокуратуре и Генеральной прокуратуре. Сеть добавила, что неясно, поддержит ли министр юстиции Ярив Левин, ключевой автор судебных предложений, эти усилия.



Тем не менее, Нетаниягу, как говорят, признает, что ему нужен план на случай непредвиденных обстоятельств, если переговоры с оппозицией провалятся.



Между тем, председатель Комитета по конституционному праву и правосудию Симха Ротман объявил в четверг, что представит собственную инициативу, направленную на реформирование прокуратуры, которую в настоящее время возглавляет Амит Айсман.



Ротман, еще одна ведущая фигура в борьбе за реформу, считает, что офис долгое время затягивал рассмотрение дел, что было равносильно "пытке" для тех, кто находится под следствием.



Он сказал, что представит инициативу на слушаниях своего комитета, куда будет вызван Айсман.



Ротман указал на отчеты омбудсмена, в которых говорится о трудностях, с которыми сталкиваются лица, находящиеся под следствием, или даже те, чьи дела были закрыты, чтобы найти работу и жить достойно.



Конституционный комитет также обсудит утверждение Ротмана о том, что прокуратура препятствует предъявлению полицией обвинений в подстрекательстве к терроризму.



