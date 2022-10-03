



СМИ: Франция готовит для Украины 20 бронеавтомобилей Bastion и 12 гаубиц Caesar

Франция поставит Украине 20 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion французской компании Arquus группы компаний Volvo. Об этом сообщило французское издание La Tribune со ссылкой на собственные источники.



"Контракт заключается между французским производителем, принадлежащим шведской группе Volvo, и Министерством вооруженных сил. "Бастион" может перевозить до десяти солдат (двое + восемь пассажиров). Многие африканские армии оснащены "Бастионами", изготовленными на заводе в Лиможе… уже более десяти лет", - говорится в сообщении.



При этом, как пишет издание, существует две версии "Бастионов": одна может быть оснащена 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом и использоваться в качестве транспортного средства или командного пункта, другая - в версии Patsas (на 5 солдат) предназначена для сил специального назначения (3x7,62 мм и 12,7мм на поворотной противотанковой ракетной установке), представляет собой легкую бронированной машиной с открытым кузовом.



Как сообщает Le Monde, министр вооруженных сил Себастьен Лекорню предложил своему украинскому коллеге Алексею Резникову создать за счет Франции фонд в размене не менее EUR50 млн, за счет которого Киев мог бы закупать военную технику у французских промышленников.



Кроме того, по данным издания, Франция также готовится поставить Украине от 6 до 12 дополнительных орудий Caesar, взятых из заказа, изначально предназначенного для Дании.



Ранее Франция уже поставила Украине 18 "Цезарей" производства группы Nexter, взятых из резервов французской армии.