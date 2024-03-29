



СМИ: Чехия уже собрала для Украины миллион снарядов

Участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось. Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на собственные источники



Сначала предполагалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов: 500 тысяч для наиболее калибра 155 мм и еще 300 тысяч для 122 мм, но чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов.



"Неизвестно, к каким именно предприятиям были направлены обращения, хотя слухи указывают в частности на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку", – пишет газета.



Кроме того, по данным Corriere della Sera, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.



Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в частности Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.



Чехия возглавляет инициативу по обеспечению Украины по меньшей мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число может потенциально вырасти до 1,5 миллиона. Накануне правительство Чехии обсудило и одобрило внесение средств на инициативу.