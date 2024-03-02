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Слив секретного разговора о Taurus: в ФРГ проверили подлинность записи
02.03.2024 17:33 Алина Груднева

Слив секретного разговора о Taurus: в ФРГ проверили подлинность записи

Министерство обороны Германии проверило подлинность аудиозаписи переговоров между генералами бундесвера по поводу атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

По данным немецкого Первого канала, запись оказалась настоящей.

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Продолжительность аудиозаписи, которую слила в сеть российская пропагандистка Маргарита Симонян, составляет 38 минут. 

"По нашей оценке, разговор был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях", - отметил представитель МО ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку информации "очень серьезным инцидентом". По его словам, начато экстренное расследование.

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