



Шольц: произошла серьезная утечка данных об использовании Украиной Taurus

В Германии произошла утечка секретной информации после публикации аудиозаписи разговора немецких офицеров.



По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, по данному факту начато расследование.



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Аудиозапись разговора генерала и нескольких офицеров ВВС ФРГ, которые обсуждали параметры использования украинцами ракет Taurus, в том числе по Крымскому мосту, ранее слила в сеть пропагандистка Маргарита Симонян.



"Эта утечка является очень серьезным вопросом, и именно поэтому она сейчас расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро", - сказал Шольц.