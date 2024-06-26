



Сколько россияне написали доносов за время войны против Украины

После начала полномасштабной войны против Украины россияне написали более 3,5 тысяч доносов на сограждан.



По данным издания "Важные истории", большая часть, 2623 штуки, связаны с антивоенными высказываниями.



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В свою очередь, на "ЛГБТ-пропаганду" написано 487 доносов, а за "русофобию" - 250. Сама лично Екатерина Мизулина донесла 148 раз. От нее заметно отстается прокремлевский активист Виталий Бородин - 60 штук.



Большая часть жалоб, 70%, написана участниками Telegram-канала Мракоборец.